Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tahriklerine sert tepki gösterirken "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı nedeniyle İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti.

''Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir''

Hulusi Akar, ziyareti sırasında Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tahriklerine sert tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı; "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar, çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur. Bu konuda herkesin aklını başına toplamasının iki tarafın da menfaatine olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz olayların diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi için bugüne kadar her türlü gayreti gösterdik bundan sonra da aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz."

''Bayram, seyran demeden bize düşen görev neyse bunları bugüne kadar yaptık''

Bu dönemde Türkiye’ye karşı birçok riskin, tehdidin olduğuna dikkati çeken Akar, şu ifadeleri kullandı: "Bunlara karşı mücadele etmek bizim ana görevimiz. Dolayısıyla bayram, seyran demeden bize düşen görev neyse bunları bugüne kadar yaptık, yine aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Şu anda karada, denizde, havada olumlu-olumsuz tüm arazi ve hava koşullarında kendisine verilen görevi hukuk çerçevesinde şeffaf şekilde yapmaya çalışan tüm silahlı kuvvetler mensuplarına da hayırlı başarılı görevler diliyorum."