HABER /  DÜNYA

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ramazan Bayramı mesajı

Yayınladığı mesajda Rusyalı Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Manevi arınmanın getirdiği paha biçilmez deneyimin sevinci yaşanıyor" ifadelerine yer verdi.

Abone ol

Kremlin'in resmi internet sitesinde yayınlanan mesajında Putin, "Kutsal Ramazan ayının sonunu işaret eden, orucun sona erdiği Ramazan Bayramı özel bir manevi anlam taşıyor, bu bayramda manevi arınmanın ve kendini geliştirmenin getirdiği yeni, paha biçilmez deneyimin sevinci yaşanıyor. Ramazan, yüzyıllar boyunca sadece dua ile değil, aynı zamanda yardım ve bakıma ihtiyacı olanlara ilgili gösterilerek kutlanagelmiştir" dedi.

"Paha biçilmez bir katkı sundu"

Rusya'daki Müslümanların babalarının ve dedelerinin tarihsel, kültürel, dini geleneklerine büyük saygıyla yaklaştıklarını ve bu gelenekleri genç nesle aktardıklarını belirten Putin, Rusya'daki Müslüman topluluğunun ülke yaşamına aktif olarak katıldığını, toplumda etnik gruplar arası barışın ve ulusal uyumun sürdürülmesine, aile kurumunun güçlendirilmesine ve gençliğin eğitilmesine paha biçilmez bir katkı sunduğunu vurguladı.

Rus lider, "Elbette, bugün tehlikeli bir hastalığın yayıldığı şartlarda, Müslüman din adamlarının, dini organizasyonların, ülkedeki tüm Müslümanların insani yardımına, hayırseverlik misyonuna en üst seviyede talep oluyor ve bunlar, insanların hayatının ve sağlığının korunmasına hizmet ediyor" diye ekledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri HES kodu nasıl alınır seyahat için HES kodu alma ekranı girişi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması
CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak mesaj
Bingöl'de 30 gün sonra pozitif vakalar görüldü
İstanbul, İzmir ve Ankara'da yasaklar daha geç kalkacak! Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Emre Belözoğlu Nuri Şahin transferini telefonda bitirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Kızılay maske fabrikasında yeniden üretime başladı
İzzet Yıldızhan eşleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Borussia Dortmund, Wolfsburg'u rahat geçti
İzzet Yıldızhan'ın kaç çocuğu var 9 çocuğun annesi kim?
Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları
Şevval orucu kaç gün tutulur şevval ayı sevabı nedir?
Yorumlar