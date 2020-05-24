HES kodu nasıl alınır seyahat için HES kodu alma ekranı girişi
HES kodu nedir, ne işe yarar ve HES kodu nasıl alınır araştırması vatandaşın gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden SMS ile HES kodu alması gerekiyor. Peki seyahat izin belgesi olan HES kodu nedir, nereden alınır?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın seyahat etmek isteyen vatandaşların HES kodu alması gerektiğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar HES kodu nedir, nereden alınır ve HES kodu ne işe yarar araştırması yaptı. Seyahat izni belgesi anlamına gelen HES kodu hakkında merak edilenleri derledik...
HES kodu nedir?
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.
Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.
Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.
HES kodu nasıl alınır?
HES kodu iki yöntem ile alınır,
HES kodunuzu;
*Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,
*2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS atılarak
alabilirsiniz.
HES kodu nasıl kullanılır?
Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.