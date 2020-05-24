Borussia Dortmund, Wolfsburg'u rahat geçti

Geçtiğimiz hafta Ruhr derbisinde Schalke'yi 4 golle geçen Borussia Dortmund, Wolfsburg deplasmanında da 2-0 kazanarak üst üste 6. galibiyetini aldı.Abone ol
Corona virüsün gölgesinde başlayan Bundesliga'nın 27. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, Wolfsburg deplasmanına konuk oldu.
Volkswagen Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Borussia Dortmund'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Raphael Guerreiro ve 78. dakikada Achraf Hakimi kaydetti.
Ev sahibi Wolfsburg'da Felix Klaus 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Borussia Dortmund puanını 57'ye çıkarırken Avrupa kupalarına katılmayı isteyen Wolfsburg ise 39 puanda kaldı.