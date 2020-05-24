CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak mesaj

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı ortak mesajda "Bir tanesin Türkiye'm" dediler.

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Her başkanın sosyal medya hesaplarında aynı anda yayınlanan videoda, “Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de halkımızla, devletimizle, belediyelerimizle; 81 il, 1 tane Türkiye anlayışıyla beraberiz” mesajları yer aldı.

Paylaşılan videoda başkanların farklı yerlerde çekilmiş görüntüleriyle birlikte birbirlerine mesajlarına yer verildi.

Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de halkımızla, devletimizle, belediyelerimizle; 81 il, 1 tane Türkiye anlayışıyla beraberiz. #BirTanesinTürkiyem pic.twitter.com/AZncXCIjeD — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 23, 2020

"Bir tane Türkiye'yiz"

Videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın sırasıyla yayınlanan mesajları şu şekilde:

İstanbullunun uzattığı el Ankara’da sımsıkı tutuluyorsa, Ankara’da Anıtkabir’e özlemle bakan gözler İzmir’de marş olup söyleniyorsa, İzmir’in gurur dolu marşlarına eşlik ediyorsa Adana’nın yanık sesleri, memleket sevdasını bereketli topraklarında filizlendiren şehir Adana’dan Yunus’un hoşgörü diyarı Eskişehir’e selam olsun. Mustafa Kemal’in bağımsızlık ateşiyle yoğrulmuş Eskişehir topraklarından filizlenen kardeşlik türküsü, efeler diyarı Aydın’ın kahramanlık ezgileriyle harman oluyorsa, Aydın’ın ata tohumları Antalya’da yeşeriyorsa, zeybeklerin dik duruşu gururlandırıyorsa Muğla’yı, Muğla’da esen birliktelik rüzgarı rahatlatıyorsa Mersin’i, Akdeniz dalga dalga selamlıyorsa Tekirdağ’ı, Tekirdağ’da doğan Çınar bebek güldürüyorsa Hatay’daki Mehmetçiğin yüzünü, Mehmet Çavuş’un vatan aşkı sarıyorsa 81 ili…

Videonun sonunda ise başkanların şu ortak mesajına yer verildi: Demek ki biz biriz, birlikteyiz. 81 farklı il, bir tane Türkiye’yiz. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de halkımızla, devletimizle, belediyelerimizle 81 il, bir tane Türkiye anlayışıyla beraberiz. Bir tanesin Türkiyem. Birlikte başaracağız.