Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos, sosyal medya hesabından 'Yakında görüşmek üzere' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.Abone ol
Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada arayışlarını sıklaştırdı ve birçok isim ile görüşme gerçekleştirildi.
Son iddia Carlos
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için son aday Roberto Carlos oldu. Fenerbahçeli yöneticilerin Brezilyalı teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
‘Yakında görüşmek üzere’
Öte yandan Roberto Carlos’un sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere’ ifadelerini kullanması dikkat çekti.
İyi bayramlar Türkiye.— Roberto Carlos (@Oficial_RC3) May 23, 2020
Şimdi #Evdekal ve Roberto Carlos frikiklerini izle.
Yakında görüşmek üzere... pic.twitter.com/UrwswlJaE4