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Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos, sosyal medya hesabından 'Yakında görüşmek üzere' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

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Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada arayışlarını sıklaştırdı ve birçok isim ile görüşme gerçekleştirildi.

Son iddia Carlos
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için son aday Roberto Carlos oldu. Fenerbahçeli yöneticilerin Brezilyalı teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Brezilyalı futbol efsanesi Roberto Carlos, Türkiye'de daha önce Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük yapmıştı.

‘Yakında görüşmek üzere’
Öte yandan Roberto Carlos’un sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere’ ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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