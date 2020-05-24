Emre Belözoğlu Nuri Şahin transferini telefonda bitirdi

Emre Belözoğlu, kariyerine Almanya'da devam eden Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye gelmesi için söz aldı.

Abone ol

Teknik direktör Erol Bulut'u Temmuz ayında takımın başına getirmeyi düşünen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de sportif direktör koltuğuna oturmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, İsmail Yüksek transferinin ardından ikinci icraatını telefonda bitirdi.

Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti

Fenerbahçe, ilk hedefi olan Nuri Şahin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Emre Belözoğlu'nun, önceki gün 31 yaşındaki orta saha ile bir görüşme daha yaptığı ve Nuri'yi Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor

Bundesliga'da bu sezon düşme potasında yer alan Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun, kariyerinin son bölümünü Türkiye'de geçirme konusunda istekli olduğu ifade edildi.

''Fenerbahçe'de oynamak benim için bir onur"

Sabah'ın haberine göre; Nuri'nin Emre ile yaptığı konuşmada, "Ağabey, Türkiye'ye gelmeyi ben de çok istiyorum. Şu zor günleri atlatalım, oturur daha detaylı konuşuruz. Fenerbahçe'de oynamak benim için bir onur" dediği öğrenildi.