Bakan Albayrak: 'İhracatımız ithalata bağımlı' yaklaşımı temelsiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı" açıklaması yaptı.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına yer verdi.

"Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda"

Albayrak, dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz.