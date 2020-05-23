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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (23 Mayıs Cumartesi)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4.308'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 155.686'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 32 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe'' ifadelerini kullandı

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Türkiye'de koronavirüse ilişkin dünkü rakamlar şöyleydi;

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