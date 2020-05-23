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Bakan Kasapoğlu son sayıyı duyurdu: Kimse kalmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü  çalışma kapsamında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası yurt  dışından getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen  vatandaşların karantina sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Yurt dışından gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin  kalmadığını açıklayan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile  mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 76 ildeki yurtlarda  karantina başlangıcından bugüne kadar 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini  belirterek şöyle konuştu:
 
"Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, yurtdışından gelen  vatandaşlarımızı karantina sürecini geçirmeleri için yurtlarımızda misafir ettik.  Beş yıldızlı otel konforunda ağırladığımız vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli  yüzünü gösterdik. Çok şükür problemsiz şekilde misafirlerimizi uğurladık.  Memleketlerine gönderilen vatandaşlarımız memnuniyetlerini bıraktıkları  mektuplarla, mesajlarla ilettiler. Psikolog ve diyetisyen hizmetlerimiz, kitap  dağıtımımız ve sosyal faaliyetlerimiz, misafirlerle sağladığımız iletişim,  vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı."
 
"Yurt personelimizin gayretleri takdire şayandır"
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarının  koronavirüsle mücadelede önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, "Sayın  Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz başta  olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla, milletimizle, gençlerimizle, spor  camiamızla bu süreci çok güçlü bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Yurt  dışından gelen misafirlerimizin yurtlarımızdan çıkış işlemleri sorunsuz bir  şekilde tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın yurtlarda rahat etmeleri için her türlü  imkanı kendilerine sunduk. Süreç içerisinde büyük emekleri olan yurt  personelimizin gayretleri takdire şayandır. Adeta bir sağlık ordusu neferi gibi  gece gündüz demeden gayret sarf ettiler. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili  çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Ramazan  Bayramı'nı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
 
Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında şu an  sağlık çalışanları ve Adalet Bakanlığı personeli ile "Sosyal İzolasyon ve Gözlem  Merkezi" olarak belirlenen yurtlardaki İl Sağlık Müdürlüklerince getirilen  hastalar misafir ediliyor. 20 ildeki "Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi" olarak  belirlenen 29 yurt müdürlüğünde bin 294 vatandaş ağırlanıyor.

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