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Erzurum'un ilçelerinde de maskesiz dışarı çıkılmayacak

Anadolu Ajansı

ERZURUM Valisi Okay Memiş, kent merkezinin ardından tüm ilçelerde de maskesiz dışarı çıkılamayacağını bildirdi.

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Erzurum Valisi Okay Memiş, valiliğin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Erzurumlulara seslenerek bazı uyarılarda bulundu.

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde son derece yoğun tedbirlerle ramazan ayını geçirdiklerini belirten Memiş, Ramazan Bayramı'nda ise 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiğini anımsattı.

Tüm vatandaşlardan sokağa çıkma yasağına uymasını isteyen Memiş, "Kovid-19 ülkemizde çıktığında başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün paydaşları tedbirleri aldı ve çok erken davrandık. Bu sayede tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da bu mücadelede başarılı olduğumuzu değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da vaka sayılarında azalma olduğunu vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum'da maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık. Otomobilde tek kişi bile olsanız mutlaka maskeyle seyahat etmek zorundasınız. Bu saatten sonra Erzurum'un bütün ilçeleri ve merkezde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Bu kurala uymanızı rica ediyoruz. Salgının çaresi belli, maskesiz sokağa çıkmamak ve sosyal mesafeye uymak. Sizlerden ricam bu kurallara uyalım. Bundan sonra polisimiz, jandarmamız, zabıta ekibimiz, maskesiz olan vatandaşlarımızı uyaracak, istemiyoruz ama cezai işlem de uygulamak zorunda kalacağız. Bütün vatandaşlarımın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

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