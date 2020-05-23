Diagne Galatasaray'a dönecek mi? İlk kez konuştu

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Mbaye Diagne, İngiliz The Guardian gazetesine konuştu, sarı kırmızılı ekipten kendisini kimsenin aramadığını söyledi.

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Belçika ekibi Clup Brugge'e kiralanan; ancak penaltı krizi sonrası kulüpte istenmeyen adam haline gelen Mbaye Diagne, "Futbola açım" dedi.

Geçen perşembeden bu yana Senegal'de olan ve büyüdüğü Dakar'ın yakınlarında durumu iyi olmayan aileler için çalışmalar yapan Diagne, Galatasaray'dayken Newcastle, Everton ve Crystal Palace'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Buna karşın Club Bruge'le anlaştığını, ve Belçika ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

"Nottingham Forest transferi için benimle hiçbir temas olmadı''

Brugge macerası tatsız sona eren Diagne, Türk basınında isminin Nottingham Forest ile anılmasıyla ilgili olarak, "Nottingham Forest transferi için benimle hiçbir temas olmadı. Instagram'dan bir paylaşımda bulundum ama bu bilerek, yani transferi göstermek için değildi. Benimle temas olmadı. Galatasaray'la da oldu mu, açıkçası bilmiyorum. Haberim yok" dedi.

"En mutlu olduğum yerdi"

Galatasaray için "En mutlu olduğum yerdi" diyebilirim ifadelerini kullanan Diagne, "Şu ana kadar beni kimse aramadı. Bazı kişiler 'Maaşı yüksek olanlar gönderilecek' dedi. Ancak kimin kastedildiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"O penaltıyı atmamalıydım''

Paris Saint Germain ile oynanan ve 1-0 yenildikleri maçta takım kaptanı Hans Vanaken'e penaltıyı kullandırtmaması ve beyaz noktadan ağları havalandıramamasıyla takımının sahadan yenilgiyle ayrılmalarıyla ilgili olarak ise Senegalli oyuncu şöyle konuştu: "O penaltıyı atmamalıydım. Ancak takıma yardım etmek için can atıyordum ve penaltıyı kullandım. Penaltıyı atmam gerektiğini düşündüm. Adrenalin ve takıma yardım etme tutkusundan dolayı böyle yaptım. Soyunma odasında oyunculardan ve menajerden özür dilerim. Buna karşın kovuldum. Daha sonra antrenmanlara devam ettim ve her gün çok çalıştım; buna karşın maç kadrolarına alınmadım.

''Kaçırdığım penaltıyı fırsat olarak kullandı''

Diğer oyunculara saygım var; ancak dürüst olmak gerekirse benimle aynı seviyede olmayanları kadroya aldı. Daha sonra menajere (Philippe Clement) gittim ve neler olduğunu sordum. O da bana sadece 'Kararları ben veririm, ben patronum' dedi. Daha sonra beni görmezlikten geldi. Brugge'deki son üç ayımda benimle tek bir kelime etmedi. Bir 'Merhaba' demek çok fazla bir şey değil. Sanırım beni asla A takımda istemedi. Beni kulübe gitmeye ikna edenler diğer insanlardı. Sanırım kaçırdığım penaltıyı fırsat olarak kullandı."

''Premier League'e uygun bir oyuncuymuşum''

Aston Villa'da oynayan Kasımpaşa'dan eski takım arkadaşı Trezeguet'yle İngiltere konusunda konuştuğunu kaydeden Mbaye Diagne "Oradaki arkadaşlarım benim Premier League'e uygun bir oyuncu olduğumu söylüyor. Trezegeuet benim İngiltere'de daha da gelişeceğimi söylüyor. Büyük ve güçlüyüm, topu tutar ve topsuz oyunu iyi oynarım. Hava toplarında iyiyim ve bitiriciyim. Tek bildiğim, Galatasaray'da veya başka bir yerde, tekrar oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.