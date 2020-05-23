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Arefe günü giyim mağazalar kaça kadar açık olacak 2020

Ramazan bayramına artık günler kaldı. Yarın 23 Mayıs arefe günü. Bu sene bayram koronavirüs gölgesinde sessiz ve sakin geçecek. Vatandaşlar ise arefe gününde AVM'ler kaça kadar araştırması yapıyor. Yarın yani AVM'ler yine en geç 22'de kapanacak. En fazla 3 saat kalınabilecek.

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Yarın yani 23 Mayıs cumartesi arefe günü AVM'ler açık olacak mı sorusu gündemde. Koronavirüs nedeniyle yarın AVM'ler en geç 22.00'de kapalı olacak. Sabah 10.00'da ise AVM'ler kapısını açacak. 

İçişleri Bakanlığının 11 Mayıs'ta gönderdiği genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak.

Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen usul ve esasları içeren genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. Çalışanların kirlenen veya nemlenen maskeleri değiştirilecek. Maske kuralına uymayanlar AVM'lere alınmayacak.

AVM'lerdeki güvenlik görevlileri maskeyle birlikte gözlük ya da "siperlik" adı verilen yüz koruyuculardan kullanacak. AVM'lere girişlerde vatandaşların, çalışanların ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Müşterilerin en kısa sürede alışveriş yapıp AVM'yi terk etmeleri esas olacak. Müşteriler, AVM'de en fazla 3 saat kalabilecek.

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