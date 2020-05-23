Koronavirüs salgınının yeni merkezi artık ABD değil! DSÖ açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs salgınının merkezinin artık ABD değil, Güney Amerika olduğunu açıkladı.

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DSÖ'nün en üst düzey acil durumlar yetkilisi Dr. Mike Ryan, "Güney Amerika salgının yeni merkezi haline geldi diyebiliriz. Burada en ağır etkilenen ülkenin Brezilya olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

İlacın riskli yan etkileri var

Dr. Ryan, Brezilya'da yetkililerin sıtma ilacı hidroksiklorokinin Koronavirüs hastaları üzerinde kullanılmasına izin verdiğine dikkat çekerek, ilacın riskli yan etkileri olduğunu ve Covid-19'a karşı etkili olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını hatırlattı. ABD Başkanı Donald Trump, hidroksiklorokinin Koronavirüs'e karşı kullanılması gerektiğini sık sık dile getirmiş ve geçen günlerde ilacı "günlük olarak kullandığını ifade etmişti.

Vaka sayısı 330 binden fazla

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Brezilya'da şu ana kadar 330 binden fazla vaka tespit edildi ve 21 bin 48 Covid-19 kaynaklı ölüm yaşandı.

Dr. Ryan, bazı Afrika ülkelerinde yeni tip Koronavirüs vakalarında artış görülse de ölüm oranlarının "görece düşük olduğunu" dile getirdi. DSÖ'nün verilerine göre geçen hafta 9 Afrika ülkesinde vaka sayısı yaklaşık yüzde 50 artış gösterirken, kıtadaki diğer ülkelerde hastalığın yayılma hızı düştü. Dr. Ryan, bölgedeki ülkelerin çoğunun sağlık sisteminin büyük bir salgını kaldıramayacağına dikkat çekerek hâlâ endişeleri olduğunu dile getirdi.