Bakan Soylu'dan 'Çav Bella' olayına sert sözler: Caminin dibinde ezanı dinletiriz

İZMİR'de bazı cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalınmasıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birçok şeyin hakkından geldik. Buluruz, buluruz ve ona caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah" diyerek sert sözler kullandı.

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İzmir’de 20 Mayıs akşamı saat 17:00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalındı.

"Bunun da hakkından geliriz. Buluruz yani"

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Serdar Tuncer’in sunduğu Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri programına katılan Bakan Soylu, sert tepki gösterdi.

Buluruz, ona o caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah.

Soylu, şu ifadeleri kullandı: Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Ramazan ayında, milletin bu konudaki duygularına, düşüncelerine, inancına saldırı beklenmez. Beklenmez yani, bunu böyle söylemek gerekir ama biz birçok şeyin hakkından geldik, bunun da hakkından geliriz. Buluruz yani. Buluruz, ona o caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah.