Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.