Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Bu iller dikkat
Yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Burdur, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Adana, Osmaniye, Hatay, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar
Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında Kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-70 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güney batı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.