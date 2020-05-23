Bayram harçlığı başvuru formu 2020 nasıl yapılır? Kimlere para ödenecek?

Bayram harçlığı başvuruları Ramazan ayına kıs bir süre kala vatandaşların gündeminde. Maddi açıdan yetersiz olan vatandaşların merak ettiği bayram harçlığı başvuru nasıl yapılacak, bayram harçlığı ne kadar olacak ve başvuru doldurmak gerekiyor mu?

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Bayram harçlığı verilecek mi araştırması bayrama sayılı günler kala vatandaşların gündeminde. Pandemi Sosyal Destek başvurusu sayfası ve Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Peki, konuyla ilgili yetkililerden açıklama geldi mi? İşte detaylar...

BAYRAM HARÇLIĞI YARDIMI VERİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı Twitter üzerinden, sosyal medyada çıkan iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı, "“Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz”

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Kapı yardım başvurusu, İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu ekran üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla açılan Açık Kapı, valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için kullanılmaktadır.

Yardım başvurusu için Açık Kapı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle, aşağıdaki linke tıklayın.

E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın.

AÇIK KAPI BAŞVURUSU YAPMA EKRAI İÇİN TIKLAYIN

Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte bazı bilgileriniz istenecektir. Bunları girin ve ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu gönderin.

Sonraki ekranda karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.