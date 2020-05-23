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Ahmet Hakan Mehmet Y. Yılmaz’ın Mahir Ünal’a yaptığı büyük ayıbı yazdı

Ahmet Hakan, yazar Mehmet Y. Yılmaz’ın kendi uydurduğu yalan üzerinden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a hakaretler yağdırmasını kaleme aldı.

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Yazar Mehmet Y. Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın tehdit ve taciz mesajları yayınlayan sosyal medya hesaplarıyla ilgili olarak “Bunlar etik kurallara uyan milli hesaplardır” dediğini iddia etti.

Kısa bir süre sonra Ünal'ın böyle bir söz söylemediği ortaya çıktı. Buna rağmen Yılmaz,  Mahir Ünal’ın şahsında AK Parti camiasını hedef alan baştan sona önyargılarla dolu, saldırgan bir yazı kaleme aldı.

Karılarını dövüyorlar mı?

“Bunlar kendi aileleri içinde kız çocuklarına nasıl davranıyorlar acaba” gibi cümleler kullanmaktan çekinmedi.

Bir kadın ile tanıştıklarında akıllarından ilk geçen ne oluyor?

Hızını alamayan Yılmaz, yazısında "Mesela karılarını dövüyorlar mı? Karşı cinse nasıl davranıyorlar? Bir kadın ile tanıştıklarında akıllarından ilk geçen ne oluyor?" ifadelerini kullandı.

Tartışmaların merkezindeki Yılmaz'ı Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşesinde ele aldı.

Önyargıyı kaba biçimde ifşa ediyor

Yılmaz'ı muhalifliğinin dozunu kaçırmakla eleştiren Hakan, iflah olmaz bir önyargıya esir olduğunu yazarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bir saniye olsun aklının ucundan şunu geçirmiyor:

“Aklı başında hiç kimse taciz ve tehdit eden hesaplarla ilgili olarak ‘Bunlar etik kurallara uyan milli hesaplar’ tanımlaması yapmaz. Ben şu işin önünü arkasını bir araştırayım. Bu işin içinde galiba bir iş var.”

Tenezzül bile etmiyor böyle bir şeyi aklının ucundan geçirmeye...
“Bunlar böyledir zaten” önyargısıyla çirkinlik yapmakta, ayıp etmekte hiçbir sakınca görmüyor.

Türkiye’nin en temel sorunlarından biridir bu:

İki taraf var ve iki taraf da birbirine karşı feci derecede önyargılı...
Bazıları içinde büyütüyor bu önyargıyı...
Bazıları da Mehmet Y. Yılmaz gibi gayet kaba biçimde ifşa ediyor.
Mesele budur. Bundan ibarettir."

Ne olmuştu?

Mahir Ünal, sosyal medyaya etik açıdan çekidüzen getirmeye yönelik olarak üzerinde iyi çalışılmış bir ilkeler dizisini kamuoyuna açıkladı. Bu ilkelere uyacak olanların da sosyal medya hesaplarının yanına bir yeşil nokta koymasını önerdi. Hesabının önüne hem yeşil nokta koyup hem de etik ilkelere uymayanlarla ilgili olarak da “Bunlar ahlaki bir sorun yaşıyorlar” açıklamasını yaptı.

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