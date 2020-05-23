Konya'daki esrarengiz Amerikalı bu kez gece yarısı sokakta böyle yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle eşgale uyan şüpheli aynı caddenin sonundaki Alaaddin Bulvarı'nda yakalanıp durduruldu. İhbar eden genç de şüpheliye tespit etti. Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde 27 Nisan Pazartesi günü taksiyle Beyşehir Gölü'ne giderken, yol üzerinde bulunan Altınapa Barajı'nı balık bırakan ABD uyruklu Chesterr Juall olduğu ortaya çıktı. Polis, herhangi bir bulgu ve şüpheli duruma rastlamayınca Juall'ı kaldığı otele gönderdi.