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NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in efsane oyuncusu Patrick Ewing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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Mezun olduğu Georgetown Üniversitesinin erkek basketbol takımının başantrenörlüğünü 3 yıldır sürdüren Ewing, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu virüs hafife alınmamalı. Sağlık çalışanları ve virüsle ön cephede mücadele eden herkese teşekkür etmek istiyorum. İyileşeceğim ve bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Knicks'in sembol oyuncularından 57 yaşındaki Ewing, 11 kez all-star seçildi. Knicks'teki 33 numaralı forması emekli edilen efsane pivot, bir süre Seattle SuperSonics ve Orlando Magic'te de görev yaptığı 17 yıllık NBA kariyerinde 21 sayı, 9,8 ribaunt, 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı. Ewing ayrıca ABD Milli Takımı formasıyla da 2 olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

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