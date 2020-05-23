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Demiryollarında YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor

Son dakika açıklaması az önce geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demiryollarında YHT seferlerinin 28 Mayıs'ta başlatılacağını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hükümet olarak Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, demiryolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatıldığını açıkladı.

28 Mayıs’ta başlıyor
Karaismailoğlu, “Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenler 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. 28 Mayıs’ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız” dedi.

Bilet satışları HES kodu ile gerçekleşecek
Karaismailoğlu, sadece internet üzerinden bilet satışı yapılabileceğini ve bilet satışlarının HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirileceğini söyledi.

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