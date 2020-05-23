Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş çalımı

Galatasaray, prensipte el sıkıştığı Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptırdı. Galatasaray, sözleşmeyi TFF’ye verip, tescil ettiremediği için Emre Belözoğlu devreye girdi ve Mert Hakan Yandaş'la anlaşmaya vardı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya... Geçen sezon Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan sürecin bir benzeri Mert Hakan Yandaş konusunda yaşanıyor.

İlk yarıda anlaşmaya varıldı

Sivasspor’da bu sezon oldukça başarılı bir performans gösteren Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç, Galatasaray’la ilk yarı sonunda anlaşmaya vardı. İki oyuncu da sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 15 Haziran 2020 tarihli mukavele imzaladı.

3 yıllık anlaşma yapıldı

Anlaşmaya göre Galatasaray oyuncuya her sezon için 1.2 milyon euro ücret ödemeyi taahhüt etti. 3 yıllık anlaşma için Sarı-Kırmızılı ekip oyuncuya ayrıca 500 bin euro da imza parası ödeyecekti. Euro kuru ise 7 TL olarak sabitlendi. Ancak yaşanan gelişmeler hiç de planlandığı gibi olmadı.

Sözleşmeyi TFF’ye verip, tescil ettiremedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve sezonun uzaması nedeniyle Galatasaray Kulübü elindeki 15 Haziran 2020 tarihini taşıyan sözleşmeyi TFF’ye verip, tescil ettiremedi. Bu durumu fırsat bilen Mert Hakan Yandaş ve menajeri Fenerbahçe’nin uzun süredir ısrarla kendilerini aramasına karşı koyamayıp, masaya oturdu.

Emre devreye girdi Mert'le el sıkıştı

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe adına görüşmeleri yürüten Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş’a yıllık 1.5 milyon eurodan 3 sezonluk anlaşma artı, imza parası önerdi. Yapılan uzun pazarlıklar sonucu anlaşma sağlandı ve iki taraf masadan el sıkışarak kalktı.

Galatasaray'ın eli kolu bağlandı

Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşı ve çok iyi anlaştığı Emre Kılınç’a da durumu bildirdi ve onun da aynı şartlarda Fenerbahçe’ye gelmesini istedi. Ancak Emre’nin henüz bu konuda olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Şimdi bu anlaşmaya karşılık Galatasaray’ın elinde kalan tek şey yapılan anlaşma.

İki taraf da ceza alabilir

TFF nezdinde anlaşmanın bir geçerliliği olmasa da hukuksal anlamda yaptırım gücü var. G.Saray bu anlaşmayı açıklayıp, şikayetçi olursa Yandaş’ın ceza alma olasılığı bulunuyor. Ancak G.Saray da sezon içinde rakip takımın oyuncusuyla usulsüz transfer görüşmesi yaptığı için ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden Galatasaray’ın elindeki mukaveleyi açıklaması ve şikayetçi olması beklenmiyor.