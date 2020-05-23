Sergen Yalçın: Gökhan ve Caner'i kaybetmek istemem

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımda kalmalarını istiyor.

Abone ol

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ramazan Bayramı için Hürriyet’e verdiği özel röportajda, siyah beyazlı camiaya seslendi ve merak edilen her şeyi büyük samimiyetle anlattı.

''Artık normal hayata dönmenin zamanı geldi''

Koronavirüsle mücadelede elde edilen başarı sayesinde normalleşme sürecinin başladığını vurgulayan Yalçın, “Ülke olarak hepimiz çok zor günler yaşadık. Artık normal hayata dönmenin zamanı geldi. Bunu da kademeli olarak gerçekleştireceğiz. Beşiktaş camiası olarak, başkanımız Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve taraftarlarla tek yürek olup, siyah beyazlı bayrağı zirveye taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

''Ben sistem oyuncusu seviyorum''

Açıklamalarının devamında futbol gündemindeki konuları değerlendiren Yalçın’ın görüşleri şöyle: Beşiktaş'ta göreve geldiğimden bu yana tüm oyunculara Beşiktaş takımının nasıl oynaması gerektiğini anlatıyorum ve bu şekilde oynatmaya çalışıyorum. Ben sistem oyuncusu seviyorum. Sistemime uymayanlarla işim olmaz. Benim için futbolcuların isimleri değil, performansı önemli. Bizi izleyenler, 90 dakika sonunda kazansak da kaybetsek de ‘İşte Beşiktaş bu’ demeli.

''Herkesin beğenerek izleyeceği bir futbol oynatmak istiyorum''

Biz, Beşiktaş karakterine uygun bir kadro oluşturacağız. Beşiktaş taraftarı maçımıza geldiğinde sıkılmamalı, esneyip uyumamalı. Benim amacım tüm futbolseverlere İngiltere, Almanya ya da İspanya ligleri yerine Beşiktaş maçlarını izlettirmek. Sadece Beşiktaşlılar’ın değil herkesin beğenerek izleyeceği bir futbol oynatmak istiyorum. Daha önce çalıştırdığım takımlara oynattığım futbolla, bu dediklerimi yapabileceğimi kanıtladım.

''Ben futbolcunun sahada ne yaptığına bakarım''

Herkesin de bildiği üzere ben, futbolculuk yaşamımda büyük başarılar kazandım; Beşiktaş Teknik Direktörü olarak da bunları yaşamak istiyorum. Göreve geldiğim günden bu yana sadece Beşiktaş’a odaklandım. Hiçbir sosyal yaşantım yok, günümün neredeyse tamamı evde veya kulüp tesislerinde çalışmakla geçiyor.

''Yıldız oyuncu düşmanı falan değilim''

Ben, bazılarının iddia ettiği gibi yıldız oyuncu düşmanı falan değilim. Takıma katkısı varsa, antrenmanlarda istediklerimi yapıyorsa ve maçlarda iyi oynuyorsa alkışlarım. Her zaman söylediğim gibi ben futbolcunun sahada ne yaptığına bakarım. Türkiye’ye bugüne kadar yüzlerce yabancı futbolcu ve teknik direktör geldi; içlerinde gerçekten kaliteli olanların sayısı çok az. Birçoğu hiçbir şey yapmadan milyonlar Euro alıp gitti.

''İnsanları kandırmayalım doğru olalım''

Koronavirüs sürecinde insanlık olarak çok önemli dersler çıkardığımıza inanıyorum. Bir kere kimse vazgeçilmez değil. Birçok arkadaşımız, yakınımız bu hastalığa yakalandı, kimi vefat etti. Artık daha duyarlı, seviyeli ve doğru bir hayat sürmemiz gerekiyor. İnsanları kandırmamalıyız. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, bu süreçte elini değil, bütün vücudunu taşın altına soktu. Çok ağır bir sorumluluk yüklendi.

''Karius'ta istek yoktu''

Kaleci Karius gitti, ağlayacak halimiz yok. Kaleci konusunda bir tereddüt ya da endişe taşımıyorum. Genç kalecilerimiz Utku ve Ersin’i kazanmalıyız. Bunun için de onlara şans vermemiz gerekiyor. Ben, Utku ve Ersin’e inanıyorum. Futbolcu dediğin arzulu ve istekli olacak. Maalesef Karius’ta bu isteği göremedik. Parayı bahane edip gitti.

''Gökhan ve Caner'i kaybetmek istemem''

Önümüzdeki sezonun kadrosuyla ilgili net bir planlama yapmadık. Hangi oyuncular gidecek, hangileri kalacak henüz belli değil. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in durumlarının ne olacağı çok soruluyor. İkisi de istikrarlı ve başarılı. Bu oyuncuları kaybetmek istemem ama her şey sezon sonu netleşir.

''İnsanlar neler yaşadığımızı bilmiyor''

İki yıl önce yıllık maaş bütçesi 100 milyon Euro olan bir Beşiktaş vardı, şimdi ise bütçemiz 35 milyon Euro. Ama bu bizim için bahane olmamalı. Beşiktaş, katıldığı her organizasyonda hedefini en yüksekte tutacak.