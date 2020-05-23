Soylu'dan çok konuşulacak 'darbe' açıklaması: 15 Temmuz'u mumlar ararlar

"Bu ülkede bir daha kolay kolay kimsenin darbeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum." diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunu bir kez daha söyleyeyim. Darbe yapmaya cesaret edenler 15 Temmuz'u mumlar ararlar." uyarısı yaptı.

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Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri programında Serdar Tuncer'e konuk olan İçişleri Bakanı Soylu, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"15 Temmuz'u mumlar ararlar"

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

Bu ülkede bir daha kolay kolay kimsenin darbeye cesaret edebileceğine inanmıyorum. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Darbe yapmaya cesaret edenler 15 Temmuz'u mumlar ararlar. Böyle bir kabiliyetim olsa resmederdim.