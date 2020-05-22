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Almanlar Türkiye'ye gidiş için baskı yapıyor

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AB ülkelerinin, kendi içindeki seyahat özgürlüğü ve seyahat hareketliliğinin canlanması için bazı önlemler aldığını ifade eden Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, “Şu anda Türkiye’nin buna dahil edilmesi için çok büyük bir baskı var" dedi.

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Merkezi İsviçre’de bulunan Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla turizm sektörünün tüm dünyada olumsuz etkilendiğini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın attığı adımlar sayesinde Türkiye’de kısa süre içinde turizm sektöründe canlanmanın başlayacağını söyledi.

Almanlardan Türkiye baskısı

AB ülkelerinin, kendi içindeki seyahat özgürlüğü ve seyahat hareketliliğinin canlanması için bazı önlemler aldığını ifade eden Baraner, “Şu anda Türkiye’nin buna dahil edilmesi için çok büyük bir baskı var. Bu baskıyı yapanlar Almanya’daki Türk dernekleri, Avrupa’daki özellikle Almanya’daki tur operatörleri, Türkiye’ye yoğun turist gönderen kurumlar, dinamikler, Türkiye’de yatırımı olan Almanlar.

Kimse onların gelmesini engelleyemez

Baraner, Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un şu açıklamasına da dikkat çekti:

‘Türkiye ile ilgili çok akıllı bir karar almamız lazım, onu da şu an almamız lazım. Zira Almanya’da yaşayan 3 milyon Türk kökenli Alman vatandaşı bir şekilde Türkiye’ye gelecek. Kimse onların Türkiye’ye gelmesini engelleyemez. Ayrıca Almanlar Türkiye’de tatil yapmak istiyor. Çok ciddi arzu ve talep var. Bunun önünü kesmemeliyiz, kesemeyiz’ dedi” ifadelerini kullandı.

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