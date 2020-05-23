İşte iğrenç provokasyonunun perde arkası

Gazeteci Nedim Şener, Hadi Özışık'ın Youtube kanalında Alparslan Kuytul'un Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendirdi. Şener, Kuytul'un AK Parti üzerinden devlete saldırdığını söyledi.

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Gazeteci Nedim Şener, Alparslan Kuytul gibi isimlerin Türkiye'yi karıştırmak için hazırlanan projenin parçası olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un sıcaklığı geçtikçe bu tür provokasyonların daha da artacağını ifade eden Şener, Kuytul'un devleti AK Parti üzerinden yıpratmaya çalıştığını kaydetti.

Nedim Şener, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Alparslan Kuytul'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendiren Şener, bu tür provokasyonlarla belirli bir algı yaratılmaya çalışıldığını kaydetti.

İşte Şener'in Hadi Özışık'a yaptığı o açıklamalardan bazı satır başları;

"Türkiye için oynanan oyunların farklı formatlarda aynen oynandığını gösteriyor. Yani bir yandan FETÖ ve içeriden uzantıları yine PKK, Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Bunlar daha önceden de vardı ama Türkiye'ye neler yapılmak istendiğinin 15 Temmuz bunun en görünen haliydi.

"15 Temmuz'un sıcaklığı geçtikçe..."

Hatırlayacaksınız bundan bir ya da bir buçuk yıl önce Alevilere yönelik provokasyonlar vardı. Git gide bunun tozunun artırıldığını görüyoruz. Çünkü 15 Temmuz'un etkisi artık doluyor neredeyse. Dört yıl bitti ve beşinci yılına girecek ve benim söylediğim bir söz vardı: "15 Temmuz gibi bir gece beş yıl sonra unutulur ve 15 Temmuz bir dernek adıyla kalır, 250 şehidimiz ise bir rakam olarak hatırlanır."

AK Parti, "İslami hassasiyetleri bir parti ve hükümet değil, tam tersine biz istediğim halde bize namaz kıldırmayan bir hükümettir" algısını başlatmak istiyorlar.



1980 yıllardan bu yana yaklaşık 8-9 bine yakın şehidimiz var PKK ile mücadelede. Yaşı 40'ın altında olanların çoğunluğu bunları bilmiyor. Yani onların doğduğu yıllarda başlayan terör, daha sonra hangi şekillere büründü bunları hatırlamıyorlar.

"Namazla kaos hedefliyorlar"

İçeride kaos yaratmak isteyen yapılar var. Bunun uzantıları var. Bu bahsettiğiniz şahısta ben onun bedduasını izlememiştim daha sonra gördük. İleri sürdükleri namaz kılmayla kaos hedefliyorlar. İşte bugün muhafazakar bir hükümet var, inançlı kesimler üzerinde, dindar kesimler üzerinde etkisi var. Onu neyle bozabilirsiniz? Bakın "AK Parti, İslami hassasiyetleri bir parti ve hükümet değil tam tersine biz istediğim halde bize namaz kıldırmayan bir hükümettir" algısını başlatmak istiyorlar. Şimdi başlatıyor, sonra koronayı bahane ederek ibadetleri yasaklayan bir AK Parti profili çıkarmak istiyorlar. Diğer konularda da AK Parti ile ilgili bir takım hükümetle ya da devletle ilgili tanımlamalar yapmışlardı.

Kuytul'un bedduası

Bu kişinin bedduasının hiçbir önemi yok. Kendilerini İslamiyetin merkezine koyan, en dindar olanlar bir kimlik ortaya atmaya çalışıyorlar. Benim paylaştığım videoda darbe sırasında ve sonrasında yaptığı çelişkili açıklamalarda "İnşallah İslamiyeti zarar vermez ve bundan yararlı çıkar" gibi açıklamalar yapıyor. Kulaklarıma inanamıyorum. Darbe oluyor ve ben vaazı bırakıyorum direnmeye çıkalım diyeceğine; darbe oluyor, "Hayırlı olsun. İnşallah Müslümanlar bundan zararlı çıkmaz İslamiyetin hayrına olur" gibi saçma sapan, akla ziyan şeyler söyleyebiliyor. O sırada 15 yaşındaki çocuklar, 75 yaşındaki kadınlar ellerinde hiçbir olmadan darbecilere direniyor. O kişi ne yapıyor, oturmuş köşesinde darbe nereye evrilecek diye bakıyor. Sonrasında da çıkıyor FETÖ'cüler için en haklı delil olan Bylock'a saldırıyor.

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