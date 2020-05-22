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Rahmi Anıl Başaran Trabzonspor'la anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile anlaştı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile son olarak geçen hafta görüştüklerini ve ön sözleşme imzalandığını belirtti.

''İyi bir transfer oldu''
Bayram sonrası resmi imzaların atılacağını kaydeden Dağlı, "Corona virüs nedeniyle istediğimiz transfer ücretinde anlaşamasak da söz konusu transfer hem oyuncumuzun geleceği hem kulübümüzün maddi durumu açısından iyi bir transfer oldu." diye konuştu.

Başkan Dağlı, Rahmi Anıl Başaran'ın sözleşmesinde bulunan yetiştirme bedeli nedeniyle her transferinde para alacaklarını ayrıca sezon başına attığı 8 golden sonra ise 50 bin Euro sözleşme gereği Trabzonspor'un kendilerine ödeme yapacağını kaydetti.

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