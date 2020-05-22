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İstanbul'da koronavirüs bağışıklık oranı yüzde kaç? Prof. Önder Ergönül rakamı verdi

Türkiye Bilim Akademisi üyesi Prof. Önder Ergönül, ölümcül koronavirüs salgınında en önemli şeyin bağışıklık oranı olduğunu söyledi. Ergönül, İstanbul'daki bağışıklık oranının yüzde 15 olduğunu açıkladı.

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Türkiye Bilim Akademisi üyesi Ergönül, Sözcü'den Nevşin Mengü'ye açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki korona virüs bağışıklık oranının yüzde 15 civarında olduğunu belirten Ergönül, Oran yüzde 60 olduğunda gerçekten hastalığa karşı bağışlık kazanmış olacağız" dedi.

"Ölüm ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte bu deneme yanılma yoluyla uygulanan yöntemleri doğal karşılıyorum" diyen Ergönül, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama ABD ve başka birkaç ülke bir an önce normale dönmek için bu yöntemi agresifçe kullanıyor. Artık virüs ilk zamanlarda olduğu gibi tepe noktasını görmez, büyük bir dalgalanma olmasını beklemiyorum.

Normalleşme sürecinde bulaş azalmasa bile artık hastalık tanındı, biliniyor. Bağışıklık oranı İstanbul’da yüzde 15 civarında. Dünya genelinde de oran bu civarda. Oran yüzde 60 olduğunda gerçekten hastalığa karşı bağışlık kazanmış olacağız.

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