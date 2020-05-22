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Alparslan Kuytul'dan akla ziyan iddialar! Hükümete şantaj yapıyorlar

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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı manevi lideri Alparslan Kuytul sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dünkü gözaltılara sert tepki gösterdi. Kuytul hükümete ağır sözlerle yüklendi ve akla ziyan iddialarda bulunarak hükümet şantaj yapıldığını öne sürdü.

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Alparslan Kuytul'un,"Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek İslam'a ve Müslümanlara ihanettir" açıklamasının ardından dün akşam ortalık karıştı.

Alparslan Kuytul'un açıklamasının ardından akşam saatlerinde koronavirüs tedbirlerini provoke etmek için toplanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, kapatılan Sabancı Merkez Camii avlusunda teravih namazı kılmak istedi. Polis namaz kılmaz isteyen yaklaşık 30 kişiye izin vermedi. Daha sonra 30 kişilik grup sokak ortasında teravih namazını kıldı. Ardından, Merkez Park'a geçip slogan atmaya çalışan grup, Gösteri ve Yürüyüş Kanunu ile TCK'nın 195'inci maddesini ihlalden dolayı gözaltına alındı.

Din düşmanı bir komite hükümete şantaj yapıyor
Kuytul bugünse yine Twitter’dan açıklamalar yaparak akla ziyan iddialarla tepkisini sürdürdü. Türkiye'de din düşmanı bir komitenin hükümete şantaj yaptığını ileri süren Kuytul ''Virüsü bahane ediyorlar. Bir güç virüsü bahane ediyor ve Türkiye’de diktatörlük kurmaya çalışıyorlar. Bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Sürekli bir şeyleri bahane ederek toplumun gözünü korkutmak istiyorlar’’ dedi. İşte Alparslan Kuytul’un o Twitleri:

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