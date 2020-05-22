Barcelona Ter Stegen'e taktığı kancayı bırakmıyor

İspanyol devi Barcelona, başarılı file bekçisi Ter Stegen'e 5 yıllık sözleşme imza attırmaya hazırlanıyor. Bayern Münih'in de takipte olduğu Alman kaleci için Barcelona Twitter hesabından 'Dünyanın en iyi kalecisi oldu' başlıklı paylaşım yapıldı.

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Barcelona, 2014'te kadrosuna kattığı kaleci Marc-Andre ter Stegen'le yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; Alman file bekçisi yeni 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Bayern Münih'in listesinde olduğu haberleri sık sık basına yansıyan ve haftalık 140 bin Sterlin alan 28 yaşındaki oyuncunun maaşı ise gözle görülür şekilde artırılacak.

Barcelona bırakma niyetinde değil

Borussia Mönchengladbach'ten 2014 yılında transfer edilen ve takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Ter Stegen, Bayern'in gündemine gelmişti. Alman şampiyonunun, Ter Stegen için 90 milyon Sterling ödeyeceği iddiaları basına yansımıştı. Halihazırdaki sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Ter Setgen'in 161 milyon Sterlin'lik sözleşme fesih bedeli bulunuyor.