Duha namazı nasıl kılınır kadınlar kılabilir mi kaç rekattır?

Bu sene Ramazan bayramı namazı koronavirüs nedeniyle cemaatle camiilerde kılınmayacak. Diyanet ise vatandaşlara duha namazını yani kuşluk namazı kılınmasını tavsiye etti. Peki duhan namazı nedir, nasıl kılınır, Duha namazı kaç rekat ve nasıl niyet edilerek kılınır?

Abone ol

Duha namazı nedir, bayram namazı yerine geçer mi araştırması bugünün konusu oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma yasağı olması ve camilerin de bu nedenle kapalı olması sebebiyle bayram namazı cemaatle beraber kılınamayacak. Bu nedenle Diyanet açıklamasında aynı saatlerde duha namazı kılınabileceğini bildirdi. Peki duha namazı nedir, nasıl kılınır ve bayram namazı yerine geçer mi?

DİYANET’TEN DUHA NAMAZI AÇIKLAMASI

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bayram namazı ile ilgili görüşünü de açıklayan Zeki Sayar, Hz. Peygamberin uygulamasına bakıldığında bayram namazına çok önem verdiğini anlatarak, "Peygamber Efendimiz bayramda çocukların, gençlerin, hanımların bayram namazına iştirakini istemiş ve bunu temin etmiş ve bayram namazları daha çok sahrada 'namazgah' dediğimiz yerlerde kılınmış, Hazreti Peygamber’den bugüne de fiili uygulama bayram namazlarının Cuma namazlarında olduğu gibi hep cemaatle kılınmasıdır" dedi.

Hanefi mezhebine göre Cuma namazında aranan şartların bayram namazı için de söz konusu olduğuna işaret eden Sayar, "Yani Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir.

Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bayram günü erkenden kalkmalarıdır.Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak, tekbir, tehlil getirerek, zikir fikir yaparak beklerler. Sonra bizim kerahat vakti dediğimiz yani bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. 'Kuşluk duha namazı' zaten her zaman kılınan bir namazdır, yani nafile namazlardan birisidir. Onu kılabilirler, dua ederler, bunu tavsiye ediyoruz. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" diye konuştu.

Duha namazı nedir ve ne zaman kılınır?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)



Duha namazı kaç rekat kılınır?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).