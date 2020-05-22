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Anadolu Efes koronavirüs testinden geçti

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Anadolu Efes Basketbol Takımı'na kulübün Merter'deki tesislerinde koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları belli olduğunda kulüpten açıklama yapılacak.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Turkish Airlines EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun devam ihtimali düşünülerek A Takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara bugün Merter Tesisleri'nde koronavirüs testi uygulandığı kaydedildi.

Test sonuçları belli olduğunda kulüp tarafından yeni bir açıklama yapılacağı belirtildi.

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