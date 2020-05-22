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Kılıçdaroğlu'ndan camide korsan yayına tepki: İbadet yerleri kutsalımızdır

Demirören Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, İzmir'de cami minaresinden müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama yaptı.

''Faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz''
Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

İtalyanca ’Çav Bella’ şarkısını yayınladılar
Olay, önceki gün ikindi ezanı okunmasından kısa bir süre önce meydana geldi. İddiaya göre camilerin merkezi sisteminin frekansına korsan olarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir’deki birçok camiden İtalyanca ’Çav Bella’ şarkısını yayınladılar.

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