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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine destek verilmesi ve Hafter’ın hukuk dışı eylem ve saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi. Suriye krizine çözüm bulunması ve terörün her türüne karşı mücadele için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Bu kritik günlerde NATO dayanışmasının öneminin altı çizildi.

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