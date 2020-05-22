KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman KPSS çıkmış sorular

KPSS 2020 bu sene ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı ÖSYM 2020 sınav takviminde. Memur olmak isteyen adaylar lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarından, mezuniyet durumlarına göre girdiği KPSS sınavı 2020'de 6 Eylül'de yapılacak. KPSS 2020 başvuruları ise 30 Haziran'da başlayacak.

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KPSS 2020 ne zaman araştırması memur olma hayali kuran binlerce vatandaşın gündeminde. ÖSYM tarafından başvuruları alınan sınava adaylar lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarından, mezuniyet durumlarına uygun olana giriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl sınav tarihlerinin ertelendiği duyurulmuştu. Peki KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2020 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS başvuru ve sınav tarihi…



KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.



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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.