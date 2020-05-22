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Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'ın Olympiakos ile anlaştı

Fenerbahçe Beko'nun 30 yaşındaki basketbolcusu Kostas Sloukas, Yunan ekibi Olympiakos ile anlaştı.

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Fenerbahçe Beko'nun Yunanlı yıldızı Kostas Sloukas ülkesine geri dönebilir. EuroLeague'de kötü bir sezon geçiren Olympiacos, yeniden takımın başına getirdiği koç Bartzokas'a önümüzdeki sezon için çok daha iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

Olympiakos ile anlaşmaya vardı
Sport 24'ün haberine göre Fenerbahçeli yıldız, Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Yunan basını 2015'e kadar Olympiakos forması giyen ve Yunan ekibiyle iki EuroLeague şampiyonluğu yaşan Sloukas'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Anthony Gill de anlaştı
2017'den bu yana formasını giydiği Khimki ile EuroLeague'de oldukça başarılı bir süreç geçiren Anthony Gill'in de takımından ayrılması bekleniyor. ABD'li oyuncunun Olympiacos ile anlaşmaya varmak üzere olduğu ifade edildi.

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