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Dynamo Dresden'de 2 yeni koronavirüs vakası daha

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Bundesliga 2 ekiplerinden Dynamo Dresden takımında daha önce vakalar görülmüştü. O vakalara biri futbolcu olmak üzere iki kişi daha eklendi.

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Alman ekibi Dynamo Dresden'de daha önce iki futbolcunun corona virüs testi pozitif çıkmış ve takım 9 Mayıs'ta karantinaya alınmıştı. Öte yandan Almanya'da ligler başlarken karantinada olan Dynamo Dresden, 26. hafta maçını oynamadı.

Vakalardan biri futbolcu

Takımın karantinaya alındığı 9 Mayıs'tan günler sonra Alman ekibinde yeni corona virüs vakalarına rastlandı. Biri futbolcu olmak üzere iki yeni corona virüs vakası açıklanırken takımın Cumartesi gününden itibaren antrenmanları sürdüreceği de duyuruldu.

Bu hafta da boş geçecek

Tüm takım karantinada olduğu için geçen hafta Hannover 96'ya karşı oynayacağı maç ertelenen Dynamo Dresden bu haftayı da boş geçecek. Ligin son sırasında yer alan Dresden fikstüre göre ilk maçını 31 Mayıs'ta Stuttgart'a karşı oynayacak.

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