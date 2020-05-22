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İstanbul'lunun yüzde 91.8’inin evine haftada bir et girmiyor! İBB İstatistik Ofisi açıkladı

İBB İstatistik Ofisi, İstanbul’daki kent yoksulluğunu araştırdı. Buna göre İstanbul'da yaşayan vatandaşların yüzde 91.8’inin evine haftada bir et girmiyor.

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İBB'ye Nisan 2020 döneminde sosyal yardım başvurusu yapan ve hane halkı aylık geliri 2 bin 500 TL ve altında olan hanelerden, bin 228 haneyle bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle veri toplandı.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçları 

- Hanelerin yüzde 89.3'ünde tek kişi gelir getirici faaliyette bulunuyor. İki kişinin çalıştığı ailelerin oranı yüzde 9.7. Borçlanma en fazla bankalardan yapılırken, ikinci sırada esnaf yer alıyor.

- Hanelerin yüzde 33.7'si birden fazla yere borçlu. Hanelerin yüzde 70.6'sı kredi kartı ve kredi olarak bankalara, yüzde 20'si esnafa, yüzde 14.3'ü ise akrabalarına borçlu.

- Hanelerin yüzde 91.8'i haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda değil. Yüzde 94.3'ü eskimiş mobilyalarını değiştiremiyor.

- Yüzde 92.6'sı ihtiyaç olduğunda her zaman yeni kıyafetler alamıyor. Yüzde 89.6'sı ise evini istediği kadar ısıtıp soğutamıyor.

- Hanelerin yüzde 92.6'sı 1.000 TL tutarında beklenmeyen bir harcamayı borçlanmadan kendi imkânlarıyla karşılayabilecek durumda değil.

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