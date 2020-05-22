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Habertürk'te Veyis Ateş osuruk olayı gündem oldu Habertürk'te 2. osuruk vakası

Veyis Ateş'in Kemalettin Aydın ve Necmettin Ünal'ı konuk ettiği yayın sırasında izleyiciler yine yellenme sesi duydu.

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Habertürk'te Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Programın konukları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'dı. Canlı yayında duyulan ses, konuşulanların yine önüne geçti.


KİM YAPTI
Skype bağlantısının sık sık kesildiği programda, Kemalettin Aydın konuşmasını sürdürürken arkadan bir yellenme sesi geldi. Yayını izleyenler duydukları ses karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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