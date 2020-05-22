HABER /  DÜNYA
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Türkiye Mavi Bayrak'ta zirvedeki yerini korudu

TÜRKİYE, dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta bu yıl da yerini korudu. İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 486 oldu.

Abone ol

Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486’ya ulaştı. Türkiye’de 22 marina ve 7 yat ise bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da 206’ya, Muğla’da 105’e, Aydın’da 35’e, İzmir’de 52’ye, Balıkesir’de 31’e, İstanbul’da 2’ye, Samsun’da da 13’e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde geçtiğimiz yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

Bakanlığın öncülüğünde 1993 yılında Mavi Bayrak programının ulusal takipçisi olarak kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının internet adresinden 2020 yılı ödüllerine ilişkin tüm detaylara ulaşılabiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Sadık Eratik hayatını kaybetti! Ünlü iş adamı hayırseverliği ile tanınıyordu
Altın alıp satanlar dikkat! Reuters duyurdu vergi geldi iddiası
Havalimanlarına koronavirüs sertifikası geliyor! Ulaştırma Bakanı açıkladı
Kulüpler Birliği'nde kıyamet koparan teklif: Avrupa'ya giden bize para versin
İngiltere duyurdu! 20 dakikada sonuç veriyor
ÖNCEKİ HABERLER
Jaab Stam ABD ekibi Cincinnati'nin başına geçti
Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 sezonu atışması
Comolli başkan oluyor! İşte yeni takımı
Sakura ne demek anlamı nedir Sakura ağacı çiçeği nasıldır?
Ersun Yanal: Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri apayrı
Habertürk canlı yayınında ikinci osuruk vakası
Yorumlar