Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Son dakika gelişmesi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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Bakan Selçuk, kamu işçilerinin merakla beklediği haberi "13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarına yatırılacak" sözleriyle duyurdu.

İkinci taksit bugün ödenecek

Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak’ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini kaydetti.

Taşerondan kadroya...

6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, şu ifadelere yer verdi: Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Ödemelerin Bayram öncesinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.