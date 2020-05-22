Kulüpler Birliği'nde kıyamet koparan teklif: Avrupa'ya giden bize para versin

TFF ile Kulüpler Birliği önceki gün Riva'da 4 saat süren bir toplantı yaptı. Bazı kulüpler ise, "Gelirler bitti" Şampiyonlar Ligi'ne giden takım alacağı paradan bize de pay versin" deyince kıyamet koptu.

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TFF ile Kulüpler Birliği önceki gün Riva'da 4 saat süren bir toplantı yaptı. Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği, Süper Lig'in geleceği konusunda hemfikir. Liglerin başlaması için 12 Haziran tarihinde karar kılınırken, Riva’daki zirvede yabancı futbolcu sayısı da gündeme geldi. Hatta Devler Ligi gelirleri bile konu oldu. İşte yaşananlar:

''Yabancı sayısı düşmeli"

Sabah'ın haberine göre; Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, mevkidaşlarına ve TFF'ye hitaben "Durumumuz sıkıntılı. Pandemi sonrası yeni bir transfer politikası çizmeliyiz. TFF yabancı dosyasını çalışmıştı. Gelin beraber tekrar üzerinden geçelim. Yabancı sayısı düşmeli" dedi.

"Kademeli düşüş" görüşü geldi

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bu durumun Avrupa'da haksız rekabete neden olduğunu söyleyip karşı çıktı. Bunun üzerine "Kademeli düşüş" görüşü geldi. Kulüpler ile TFF ortak bir yol arayacak. Konuşulan bir formül yok ama saha içindeki yabancı sayısının 7 ya da 8 olması gündemde.

Avrupa'ya giden bize para versin

Toplantıda Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımların UEFA'dan alacakları paranın tüm kulüplere bölüştürülmesi en çok ilgi çeken ve seslerin yükselmesine neden olan konu oldu. Bu konuyu gündeme getiren kulüplere, "Avrupa'da oynayacağım, ekstra efor sarf edeceğim üstüne parayı bölüşeceğim. Siz Avrupa'ya gitseniz bizimle bölüşecek misiniz?" sorusu yöneltildi. G.Saray Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon 40 milyon Euro civarında (Yaklaşık 300 milyon TL) parayı kasasına koymuştu.

''O zaman gelin Trabzon'a''

Uzun zamandır son 8 haftanın Antalya veya İstanbul gibi tek bir şehirde oynanması tartışılıyordu. Hatta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çalışma yaptığı da gündeme gelmişti. Riva'daki zirvede G.Saray cephesi maçların İstanbul'da oynanmasını tekrar masaya koydu. Stat, konaklama ve idman sahası sorunu olmadığı belirtildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "İstanbul virüsün en yaygın olduğu yer. O zaman gelin Trabzon, Rize, Giresun, Samsun ve Ordu'da oynayalım. Çok da tesis var" diyerek olayı başka bir noktaya taşıdı. Son sözü TFF, "İlk açıkladığımız gibi deplasmanlı olacak" diyerek söyledi.

THY sponsor olsun

12 Haziran'da başlayacak ligde kulüplerin deplasmanlara nasıl gideceği de çok tartışıldı. TFF ve Kulüpler Birliği'nin düşüncesi, "THY kalan 8 maç için ulaşım sponsoru olsun" şeklindeydi. TFF de önümüzdeki günlerde THY ile temasa geçerek bu konuyu görüşecek. Hedef her kulübün deplasmana özel uçakla maç günü gidip, dönmesi. Ancak bunun ekonomik boyutu ağır olduğu için kulüpler sponsor arıyor. THY'nin sponsorluğu bayramdan sonra yapılacak görüşmelerle netlik kazanacak.

Küme düşme kalkacak mı?

Toplantıda en ilgi çekici istek ise puan cetvelinde son 7 sırada yer alan takımların (Kayseri, Ankaragücü, Rize, Malatya, Konya, Kasımpaşa, G.Birliği) küme düşmenin kalkmasını istemesi oldu. Bu konuda dün itibariyle ıslak imzalı bir başvuru yoktu. Ancak bu fikir olumsuz karşılandı. TFF öneriyi imkansız bulurken, "O zaman ligi niye oynatıyoruz" görüşü hakim. Küme düşmenin kalkmasının gelecek sezon EURO 2021 planlarını sekteye uğratması nedeniyle de karşılığı yok. Çünkü 21 takımlı mücadelede ligin bitişi bile 1.5 ay uzayacak ve hazırlıkların geç başlamasına neden olacak.

140 hakem kampa

MHK, top santraya konmadan 10 gün önce Süper Lig ve yardımcı hakem kadrosunu İstanbul'daki Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde kampa alacak. Kampa 140 hakem katılacak. Bu konuda hazırlıklarını yapan MHK hakemleri fiziksel olarak maçlara hazırlayacak.