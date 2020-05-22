Galatasaray'da Onyekuru şoku! Olympiakos talip oldu

Galatasaray'da Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Henry Onyekuru'ya Olympiakos'un talip olması planları altüst etti.

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Galatasaray’da performansıyla beğeni toplayan Henry Onyekuru için Olympiakos gelişmesi ciddiye binmeye başladı.

Geçen sezon ve bu sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayan Onyekuru, başta Fatih Terim olmak üzere herkesin beğenisini topladı. Bonservisi Monaco’da olan Nijeryalı futbolcu için Olympiakos yakın takip başlattı.

Olympiakos yönetimi çalışma başlattı

Yunan ekibinde teknik direktör Pedro Martins, kulüp yönetimiyle görüşerek 22 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini talep etti. Bu sezonki en önemli transfer hedefi olarak Onyekuru’yu işaret eden Pedro Martins için Olympiakos yönetimi çalışma başlattı. Ancak Yunan kulübünün yöneticileri, hem oyuncunun değeri hem de koronavirüs şartları nedeniyle bonservisle bir transfer yapmanın zor olduğunu aktardı.

Bonservisini ödemeleri zor

Sezon başladıktan sonra Monaco’ya kiralık transfer teklifinin götürüleceği, şu anda Onyekuru için ciddi bir bonservis bedelinin ödenemeyeceği kaydedildi.

Henry Onyekuru ilk sıralarda

Pedro Martins’in de kiralık durumuna sıcak bakarak şartların zorlanmasını rica ettiği vurgulandı. Olympiakos’ta 2020-21 sezonu için transfer listesinde Henry Onyekuru’nun ilk sıralarda olduğu dile getirildi.