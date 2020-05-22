HABER /  GALATASARAY
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Galatasaray'da Onyekuru şoku! Olympiakos talip oldu

Galatasaray'da Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Henry Onyekuru'ya Olympiakos'un talip olması planları altüst etti.

Abone ol

Galatasaray’da performansıyla beğeni toplayan Henry Onyekuru için Olympiakos gelişmesi ciddiye binmeye başladı. 

Geçen sezon ve bu sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayan Onyekuru, başta Fatih Terim olmak üzere herkesin beğenisini topladı. Bonservisi Monaco’da olan Nijeryalı futbolcu için Olympiakos yakın takip başlattı.

Olympiakos yönetimi çalışma başlattı
Yunan ekibinde teknik direktör Pedro Martins, kulüp yönetimiyle görüşerek 22 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini talep etti. Bu sezonki en önemli transfer hedefi olarak Onyekuru’yu işaret eden Pedro Martins için Olympiakos yönetimi çalışma başlattı. Ancak Yunan kulübünün yöneticileri, hem oyuncunun değeri hem de koronavirüs şartları nedeniyle bonservisle bir transfer yapmanın zor olduğunu aktardı.

Bonservisini ödemeleri zor
Sezon başladıktan sonra Monaco’ya kiralık transfer teklifinin götürüleceği, şu anda Onyekuru için ciddi bir bonservis bedelinin ödenemeyeceği kaydedildi.

Henry Onyekuru ilk sıralarda
Pedro Martins’in de kiralık durumuna sıcak bakarak şartların zorlanmasını rica ettiği vurgulandı. Olympiakos’ta 2020-21 sezonu için transfer listesinde Henry Onyekuru’nun ilk sıralarda olduğu dile getirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Furkan Vakfı üyeleri yasağa rağmen sokağa çıkıp protesto etti: 40 gözaltı
AK Parti'li Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı koronavirüse yakalandı
Bilim Kurulu'ndan hayati bayram ikazları! Sakın bunları yapmayın
İmamoğlu'na çevre profesöründen ders gibi yanıt! Haliç'i kendi projesiymiş gibi lanse edince...
AKİT TV'de Davutoğlu'na saygısızlık! Davutoğlu'na sesini yükseltince gergin anlar yaşandı
Tüm dünya bunu konuşacak! 29 Mayıs için Ayasofya çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
Alpaslan Kuytul kimdir aslen nereli? Alpaslan Kuytul ne dedi sözleri olay oldu
Çeçen lider Ramazan Kadirov Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof Dr. Yusuf Eyüpoğlu'ndan uyarı! Komşuyla dahi bayramlaşmayın
MHK'den hakemler için tarihi koronavirüs kararı
İsrail'den Türkiye hamlesi! Harekete geçtiler
YÖK Başkanı Yekta Saraç sinyali verdi! Yükseköğretimde yapısal değişiklik
Yorumlar