HABER /  DÜNYA
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Çeçen lider Ramazan Kadirov Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in önemli müttefiği, Çeçenistan'ın lideri Ramazan Kadirov'un "Kovid-19 şüphesiyle Moskova'da hastaneye kaldırıldığını" belirtti.

Abone ol

Interfax haber ajansı Perşembe günü ismini vermediği bir sağlık hizmetleri çalışanına dayandırdığı haberinde, yeni tip koronavirüs benzeri semptomlar göstermesi üzerine, Çeçen lider Kadirov'un Moskova'daki bir hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyetlerden Çeçenistan’ın lideri Ramazan Kadirov, Vladimir Putin'in önemli müttefiklerinden biri.

Kovid-19 hastalığına yakalandığının doğrulanması halinde Kadirov, ülkede virüsün bulaştığı son üst düzey siyasetçi olacak.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 tedavisinin ardından Salı günü yeniden göreve başlamıştı.

Rusya, dünya çapında vakaların en fazla görüldüğü ikinci ülke.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'li Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı koronavirüse yakalandı
Bilim Kurulu'ndan hayati bayram ikazları! Sakın bunları yapmayın
İmamoğlu'na çevre profesöründen ders gibi yanıt! Haliç'i kendi projesiymiş gibi lanse edince...
AKİT TV'de Davutoğlu'na saygısızlık! Davutoğlu'na sesini yükseltince gergin anlar yaşandı
Tüm dünya bunu konuşacak! 29 Mayıs için Ayasofya çağrısı
İzmir'de camilere çirkin saldırı: 1 kişi gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Prof Dr. Yusuf Eyüpoğlu'ndan uyarı! Komşuyla dahi bayramlaşmayın
MHK'den hakemler için tarihi koronavirüs kararı
İsrail'den Türkiye hamlesi! Harekete geçtiler
Bursa İnegöl'de korkutan orman yangını
Tunceli Pülümür'de korkutan deprem
Antalya'da 150 tavuğunu telef eden tilkiyi Türk filmiyle yakaladı
Yorumlar