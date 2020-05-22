Çeçen lider Ramazan Kadirov Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in önemli müttefiği, Çeçenistan'ın lideri Ramazan Kadirov'un "Kovid-19 şüphesiyle Moskova'da hastaneye kaldırıldığını" belirtti.Abone ol
Interfax haber ajansı Perşembe günü ismini vermediği bir sağlık hizmetleri çalışanına dayandırdığı haberinde, yeni tip koronavirüs benzeri semptomlar göstermesi üzerine, Çeçen lider Kadirov'un Moskova'daki bir hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyetlerden Çeçenistan’ın lideri Ramazan Kadirov, Vladimir Putin'in önemli müttefiklerinden biri.
Kovid-19 hastalığına yakalandığının doğrulanması halinde Kadirov, ülkede virüsün bulaştığı son üst düzey siyasetçi olacak.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 tedavisinin ardından Salı günü yeniden göreve başlamıştı.
Rusya, dünya çapında vakaların en fazla görüldüğü ikinci ülke.