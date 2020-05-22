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MHK'den hakemler için tarihi koronavirüs kararı

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Liglerin başlamasından 1 hafta önce kampa alınacak 43 Üst Klasman Hakemi sezon tamamlanana kadar Riva'daki tesislerde kalacak.

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TFF ile Kulüpler Birliği'nin önceki gün gerçekleştirdiği zirvede sezonun geri kalan kısmının 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili tam mutabakat sağlanırken, dün de hakemlerin durumu belli oldu.

5 Haziran'da TFF Riva Tesisleri'nde kampa alınacaklar
Hürriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Protokolü'nü açıklamasının ardından Merkez Hakem Kurulu da hakemlerin yeşil sahalara dönüşüyle ilgili önemli bir karara imza attı. Buna göre 43 Üst Klasman Hakemi ve VAR hakemleri liglerin başlayacağı 12 Haziran'dan 1 hafta önce yani 5 Haziran'da TFF Riva Tesisleri'nde kampa alınacaklar.

Dış dünya ile bağlarını kesecekler
Hakemler hem ligin tamamlanmasının planlandığı 26 Temmuz'a kadar Riva'da hem hazırlık çalışmalarını gerçekleştirecek hem de sezon bitene kadar karantinada kalacak. Karantinada bulundukları süre zarfı içinde hakemler dış dünya ile bağlarını kesecekler.

Yolculuklar ekip halinde yapılacak
Bu süreçte kimse evlerine gidemeyecek, tesisleri terk edemeyecekler. Riva'daki tesislerden sadece maçlar için ayrılacaklar, karşılaşmaların tamamlanmasının ardından da yine tesislere geri dönecekler. Maç seyahatleri kısa mesafeli bölgeler için kara yoluyla gerçekleştirilecek. Yolculuklar ekip halinde yapılacak. Uzak mesafeli seyahatler ise sıkı tedbirler altında uçakla yapılacak.

Eğitimler devam edecek
Merkez Hakem Kurulu 5 Haziran'da başlayacak uygulama için Üst Klasman Hakemleri ile tek tek görüşmelerini sürdürürken, karantina günleri için de hazırlıklar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Riva'da yapılacak fiziksel çalışmaların yanı sıra hakemler için eğitim çalışmaları da yapılacak. Bu uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte diğer hakemler de yine benzer bir şekilde Riva'da kampa alınacak.

Salgın nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından takımlar saha antrenmanlarına başlarken, hakemler MHK'nın belirlediği program dahilinde sezonun geri kalanı için evde çalışmalarını sürdürüyordu. 

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