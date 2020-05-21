Twitter'a bomba özellik geldi! Artık istemediğiniz kişiler size yanıt veremeyecek

Dünyanın en popüler mikroblogu Twitter’da, “Bu tweeti kimlerin yanıtlayabileceğini seç” özelliği bazı kullanıcılara sunuldu.

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Özellik sayesinde, size kimlerin yanıt verebileceğini seçeceksiniz. Dilerseniz, takipçiniz olmayan kullanıcılar sizin tweetlerinize yanıt veremeyecek.

Webtekno'nun haberine göre sosyal medya devi, attığı tweetlere istemediği yanıtlar gelmesinden sıkılan kullanıcıları için geliştirdiği yeni özelliğini yayınlıyor. Bugünden itibaren bu özelliğe kavuşan şanslı kullanıcılar yukarıdaki görselde de görebildiğiniz gibi attığı tweetlere kimlerin yanıt verebileceğini seçebilecek.

Attığınız tweetlere yanıt verebilecek olanlar ise üç kategoriye ayrılmış durumda: herkes, takip ettiğin kişiler, senin yanıt verdiğin kişiler.

Herkes varsayılan olarak gelecek. Kullanıcılar tweet'i atarken bu kategorilerden birini seçerek tweet'e kimlerin yanıt verebileceğine karar verebilecek.

Twitter Ürün Yönetimi Direktörü Suzanne Xie, yayınladığı blog yazısında tweete yanıt veremeyecek olan kişilerin tweetleri görüntüleyebileceğini, retweetleyebileceğini, yorumla birlikte retweetleyebileceğini ve beğenebileceğini ama tweet'e yanıt veremeyeceğini söyledi.

Şu an sınırlı sayıda kişi tarafından test edilen bu özellik ilerleyen günlerde herkesin kullanımına açılacak.