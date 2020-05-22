Eda Ece'den öpüşme itirafı FOX TV Yasak Elma oyuncusu
FOX TV Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, öpüşme itirafıyla konuşuldu
Karantina günlerinde bolca sosyal medya hesaplarından canlı yayınlara katılan Yasak Elma dizisinin favori ismi Eda Ece, yine katıldığı bir canlı yayında samimi itiraflara imza attı. Ece'nin öpüşme itirafı ise dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.
Sosyal medya canlı yayınında kendisine dair samimi itiraflarda bulunan Eda Ece, dış görünüşe pek önem vermediğini hatta kilo almama ve kas yapma gibi takıntıları olmadığı söyledi. Eda Ece, dış görünüş için harcanan vaktin okuyarak ve izleyerek daha iyi kullanılabileceğini düşündüğünü belirtti.
Normal kilosunun 56 olduğunu belirten oyuncu, hiçbir zaman 48 kilo bir kız olamadığını, en iyi halde bile 53 kiloya kadar inebildiğini söyledi. Sağlık için yapılan her şeye saygısının olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, karantina döneminde bilinçsizce bir yeme moduna girdiğini itiraf etti.
Oburluğu kendisine yakıştırmadığını ifade eden Eda Ece, ''Bu dönemde önce kilo aldım. Sette iki öğün zor yerken, evde 3-5 çayı, gece falan derken… Aç gözlü olmayı da sevmiyorum. Oburluk kötü bir şey onun dengesi var, insani olarak da kendime yakıştırmıyorum'' dedi.