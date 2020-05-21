Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 21 Mayıs koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4249'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 153.548'e yükseldi. Günlük vaka sayısının da dün olduğu gibi binin altında olması dikkat çekti.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 27 kişi daha hayatını kaybetti.

33 bin 633 test yapıldı

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 633 test yapıldı ve 961 yeni vaka tespit edildi.

"Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe'' ifadelerini kullandı

Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/A0OKZYOMsG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 21, 2020

İyileşen hasta sayısı ise 114 bin 990

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 249'a, toplam vaka sayısı 153 bin 548'e, iyileşen hasta sayısı ise 114 bin 990'a yükseldi.

Türkiye'de dünkü koronavirüs verilerine ilişkin tablo şöyleydi,