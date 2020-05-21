HABER /  YEREL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Kırklareli’de hasta taklidi yapıp kiralık ambulansla yazlığa giden şahıslara ceza

KIRKLARELİ'de özel bir şirketten kiraladığı ambulansla hasta taklidi yaparak yazlıklarına gittikleri tespit edilen çifte 6 bin 300 lira ceza verildi.

Abone ol

Kırklareli’de kiraladığı ambulansla hasta taklidi yaparak yazlığa gitmek isteyen çift jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 15 Mayıs saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Koronavirüs tedbirlerini atlatarak yazlıklarına gitmek isteyen H.M. ve eşi L.M. özel bir şirketten ambulans kiraladı.

İğneada beldesindeki yazlık evlerine gittiler

Hasta taklidi yaparak jandarmaya yakalanmayacağını düşünen çift, seyahat izin belgesi olmadan İğneada beldesindeki yazlık evlerine gitti.

Bu durumun tespit edilmesi üzerine karı kocaya jandarma ekipleri tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari yaptırım uygulandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
BDDK'dan altın alımı için flaş karar
Bakan Albayrak'tan koronavirüsün ekonomideki etkisine ilişkin açıklama
Belediye Başkanı alem yaparken basılınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Darbeci Hafter'in saldırı tehdidine Kalın'dan yanıt: En sert şekilde karşılık vereceğiz
Ali Erbaş'tan camide korsan yayına sert tepki
Darbeci Hafter'e Türkiye'den sert yanıt: Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Uşak'ta 64 yaşındaki emekli öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti
Ankara Valiliği'nden hava durumuna ilişkin 'sarı alarm' uyarısı
Mardin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
65 yaş ve üzeri 30 bin kişinin seyahat belgesi başvurusuna onay
İstanbul'da fuhuş yapmak için gittikleri evde silahlı kavgaya tutuştular
Dünya starından Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan'a övgüler
Yorumlar