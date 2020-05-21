Erdek Belediyesi çalışanı başkana oy vermeyince beş kuruşsuz kaldı

2018 yılı aralık itibariyle maaş alacağım var

Farklı birimlerde çalıştığı için dava açıp kazandığını söyleyen Gürsoy, "Tekrardan evlendirme memurluğuna atandım. Belediyenin durumu ortaya çıkmaya başladı. Maaş alan sadece CHP'liler oldu. Bize maaş verilmemeye başlandı. Ağızlarıyla maaş isteyen insanlar var. Bir de istemese bile maaşı hesabına geçen insanlar var. 2018 yılı aralık itibariyle maaş alacağım var. Benim dışımda da belediyeden maaş alacağı olanlar var. Neden maaş alamadığımı söylediğimde ise cevap yok. 2 aydır İller Bankası'na koronavirüs sebebiyle kesinti olmadı. Maaş verilmedi. Sadece bin lira para verildi. Benim ev kiram zaten 850 lira. Verilen bin lirayla ben ne yiyip ne içeceğim" ifadelerini kullandı.