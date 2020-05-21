Erdek Belediyesi çalışanı başkana oy vermeyince beş kuruşsuz kaldı
BALIKESİR Erdek Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yapan Halil İbrahim Gürsoy, şok yaşadı. Başkana oy vermeyen memur maaş alamıyor.
Erdek Belediyesi'nde 2016 yılında nikah memuru olarak çalışmaya başlayan Halil İbrahim Gürsoy, 31 Mart Mahalli Yerel Seçimlerden 2 gün sonra 2 Nisan 2019 tarihinde Zabıta Müdürlüğü'nde görevlendirildi. 2018 yılı aralık ayından beri belediyeden maaşını alamadığını söyleyen evi ve 2 çocuk babası Gürsoy, bunun nedeninin mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’ya oy vermemesi olduğunu söyledi.
Dava açıp mahkeme kararıyla tekrar görevine döndüğünü ifade eden Halil İbrahim Gürsoy, hakkında birçok kez tutanak tutulduğunu, hatta disiplin cezası verildiğini kaydetti. Gürsoy, maaşını alamadığı için zor günler geçirdiğini söyledi.
"Nöbet tutulmayan noktada nöbet tutturmaya çalıştılar"
31 Mart seçimlerinin hemen sonrasında görev yerinin değiştirildiğini söyleyen Halil İbrahim Gürsoy, "2 Nisan sabahı, sırf kendisine oy vermediğim için Zabıta Müdürlüğü'nde görevlendirdi. Ben de bu durumu sendika yetkilileriyle görüşerek dava açtım. Davayı kazanarak geri görevime iade edildim. Zabıta Müdürlüğü'nde çalıştığım dönemde kapının önünde nöbet tutmamı istediler. Nöbet tutulmayan noktada nöbet tutturmaya çalıştılar. Hakkımda birçok tutanak tutuldu. Disiplin kurulundan ceza aldığım da söylendi" dedi.
2018 yılı aralık itibariyle maaş alacağım var
Farklı birimlerde çalıştığı için dava açıp kazandığını söyleyen Gürsoy, "Tekrardan evlendirme memurluğuna atandım. Belediyenin durumu ortaya çıkmaya başladı. Maaş alan sadece CHP'liler oldu. Bize maaş verilmemeye başlandı. Ağızlarıyla maaş isteyen insanlar var. Bir de istemese bile maaşı hesabına geçen insanlar var. 2018 yılı aralık itibariyle maaş alacağım var. Benim dışımda da belediyeden maaş alacağı olanlar var. Neden maaş alamadığımı söylediğimde ise cevap yok. 2 aydır İller Bankası'na koronavirüs sebebiyle kesinti olmadı. Maaş verilmedi. Sadece bin lira para verildi. Benim ev kiram zaten 850 lira. Verilen bin lirayla ben ne yiyip ne içeceğim" ifadelerini kullandı.